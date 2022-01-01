«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст Олександр Клименко про наслідки обстрілу Києва

Олександр Клименко, який працює в «Голосі України», знімав наслідки російського обстрілу столиці 10 жовтня.



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Найбільш емоційна зйомка для Олександра Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка.



– Я закінчив факультет журналістики, навчався саме в цьому корпусі… Ракета впала поруч із ним. Було дуже шкода своєї альма матер. Для мене це – святий будинок, і на нього замахнулися загарбники… Гірко, болісно і викликає злість, – сказав фотограф у коментарі НСЖУ.



Також дуже емоційною була зйомка біля зруйнованого бізнес-центру на Жилянській.



– З фасаду видно розбиту висотку… Але я зайшов під арку й побачив житловий будинок поблизу бізнес-центру. Там дуже пошкоджені квартири, розбиті машини – майже всі вони згоріли. Поміж ними ходять люди, на їхніх обличчях – відчай. Уявіть собі: живе собі людина, і раптом втрачає і квартиру, і автомобіль…



Особливо його вразила одна жінка, яка разом із батьками в березні втекла від жахливих обстрілів рідної Донеччини на Дніпропетровщину. Потім, коли почали обстрілювати Дніпропетровську область, перебралися до Києва. І от – знов обстріли. І родина поїхала кудись далі…



– Але ніхто не плакав, не панікував. Люди якось сприйняли, намагалися пережити це, – каже Олександр Клименко. – Взагалі, особливого страху в цей день я не бачив. Бачив багато страждань – поранених, людей, які залишилися без житла, без майна… Але страху – ні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Чорний дим над будинками – жахливе враження. Білий красивий Київ – і чорний дим…» – відомий український фотожурналіст, який працює в «Голосі України», знімав наслідки російського обстрілу столиці 10 жовтня.Про це пише НСЖУ Найбільш емоційна зйомка для Олександра Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка.– Я закінчив факультет журналістики, навчався саме в цьому корпусі… Ракета впала поруч із ним. Було дуже шкода своєї альма матер. Для мене це – святий будинок, і на нього замахнулися загарбники… Гірко, болісно і викликає злість, – сказав фотограф у коментарі НСЖУ.Також дуже емоційною була зйомка біля зруйнованого бізнес-центру на Жилянській.– З фасаду видно розбиту висотку… Але я зайшов під арку й побачив житловий будинок поблизу бізнес-центру. Там дуже пошкоджені квартири, розбиті машини – майже всі вони згоріли. Поміж ними ходять люди, на їхніх обличчях – відчай. Уявіть собі: живе собі людина, і раптом втрачає і квартиру, і автомобіль…Особливо його вразила одна жінка, яка разом із батьками в березні втекла від жахливих обстрілів рідної Донеччини на Дніпропетровщину. Потім, коли почали обстрілювати Дніпропетровську область, перебралися до Києва. І от – знов обстріли. І родина поїхала кудись далі…– Але ніхто не плакав, не панікував. Люди якось сприйняли, намагалися пережити це, – каже Олександр Клименко. – Взагалі, особливого страху в цей день я не бачив. Бачив багато страждань – поранених, людей, які залишилися без житла, без майна… Але страху – ні.

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