На які посади та як працевлаштовують на Волині людей, які приїхали сюди через війну

Станом на 14 жовтня від початку повномасштабного вторгнення на Волині прийняли 74 тисячі 258 внутрішніх переселенців. Частина із них поїхала далі, частина – вже повернулася додому, але чимала кількість людей змушена облаштовувати тут свій побут – шукати житло, роботу, нові соціальні зв’язки тощо.Наразі статус внутрішньо переміщеної особи на Волині має 59 744 людини. Це становить 42 251 родину, у яких 18 081 – діти. У цій кількості є також декілька тисяч пенсіонерів, людей з інвалідністю.Аби могти забезпечити себе тут, на Волині, переселенцям нерідко починати усе заново, адже не кожен може продовжити розпочату вдома справу чи працювати дистанційно. Тож, доводиться шукати роботу. Хтось знаходить її самостійно, а хтось – сподівається на допомогу центрі зайнятості.Від початку повномасштабного вторгнення станом на початок жовтня до центрів зайнятості на Волині звернулося майже 2400 внутрішньо переселених осіб. З них – 1565 осіб із довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в тому числі 1198 осіб, що мають статус безробітного.Детальніше про забезпечення роботою переселенців розповіла провідна фахівчиня із питань зайнятості Волинського обласного центру зайнятості, яка наразі працює з переселенцями.За її словами, найбільша кількість звернень – від громадян, які перемістилися на Волинь із Донецької, Харківської, Луганської, Київської, Херсонської та Запорізької областей. Для пошуку роботи звернулися внутрішньо переселені особи у віці від 18 до 75 років. Переважно це були жінки (57%).За сприяння служби зайнятості роботу на Волині станом на початок жовтня знайшли 516 осіб, з них 359 – з довідкою ВПО.Серед посад, на які працевлаштовані люди – кухар, швачка, продавець продовольчих товарів, касир, бухгалтер, укладальник-пакувальник, підсобний робітник, оператор лінії у виробництві харчової продукції, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, завантажувач-вивантажувач харчової продукції, водій автотранспортних засобів, сестра медична, лаборант, лікар, інженер-енергетик, інженер-проектувальник тощо.Про свій досвід працевлаштування на Волині розповіла, яка раніше працювала журналісткою у Маріуполі, а тепер працює у бюро судово-медичної експертизи у Луцьку.«Близько року я є дописувачкою у інтернет-виданні «Громада Схід». Раніше редакція була розташована у Маріуполі, а зараз наша редакція розкидана по всій Україні. «Громада Схід» – це видання, яке виходило не тільки онлайн, але й паперовим накладом, яке розповсюджувалося по всій неокупованій території Донецької та Луганської областей.На Волині я звернулася у центр зайнятості та стояла на обліку з квітня. За освітою я – медична сестра. Мені пропонували роботу за фахом та не за фахом, оскільки я була згідна на будь-який варіант, аби мати змогу заробляти. Могла б працювати за фахом, але у професії в мене була перерва у 8 років. Тому, щоб працювати за спеціальністю, мені потрібно було пройти спеціалізацію, а її на період воєнного стану відмінили. Приблизно через два місяці від постановки на облік мені запропонували вакансію лаборантки у Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи. Зараз я працюю там», – каже жінка.Станом на 3 жовтня на обліку в службі зайнятості області перебуває 585 людей з числа переміщених, з довідкою ВПО – 471 особа.Аби підтримати бізнес, починаючи з квітня 2022 року активно реалізується урядова програма щодо компенсації витрат роботодавцям на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Компенсацію надають у розмірі 6500 гривень щомісяця, протягом 2 місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.Станом на 7 жовтня Волинським обласним центром зайнятості прийняте рішення щодо надання компенсації 223 роботодавцям області за працевлаштування 456 внутрішньо переміщених осіб. На ці цілі використали понад 5 мільйонів гривень.З початку дії воєнного стану провели 135 заходів, семінарів, тренінгів для більше як 1700 внутрішньо переміщених осіб.Ольга Белаш додає, що для оперативності забезпечення людей роботою інформацію про актуальну потребу в працівниках розміщують у місцях масового перебування людей, у тому числі вимушено переміщених із зони проведення бойових дій (ЦНАПах, місцях прийому переселенців, хостелах, гуртожитках, органах соцзахисту, приміщеннях ОТГ тощо).Окрім заходів, в центрах зайнятості проводять семінари та надають індивідуальні профконсультації в місцях компактного проживання переселенців та на території громад, в тому числі із залученням громадських організацій і соціальних партнерів.