Росія обстрілює Харківщину
Сьогодні, 13:50
Російські війська вдень 14 жовтня завдають ракетних ударів по місту Харків.
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів", - написав Терехов.
Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.
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Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів", - написав Терехов.
Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.
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