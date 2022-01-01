Росія обстрілює Харківщину





Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів", - написав Терехов.



Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вдень 14 жовтня завдають ракетних ударів по місту Харків.Про це повідомляє міський голова Харкова, голова Харківської ОВА"Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів", - написав Терехов.Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.

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