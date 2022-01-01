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Росія обстрілює Харківщину

Росія обстрілює Харківщину
Російські війська вдень 14 жовтня завдають ракетних ударів по місту Харків.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів", - написав Терехов.

Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.

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Теги: Харківщина, обстріли, Росія
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