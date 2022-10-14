Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

Ілон Маск підвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.



Про це Маск написав у Twitter, пише



"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - йдеться в повідомленні.



Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші. Він додав, що шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства. За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.



Раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.



За даними CNN, на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засновник компанії SpaceXпідвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.Про це Маск написав у Twitter, пише Українська правда "SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - йдеться в повідомленні.Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші. Він додав, що шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства. За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.Раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.За даними CNN, на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

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