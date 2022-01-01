У День захисників і захисниць України команда нардепа з Волині везе на фронт найбільшу партію авто

Команда народного депутатаспільно із благодійним фондом «Доброта» забезпечує автомобілями тих, хто боронить Україну у війні з Росією.Сьогодні, у День захисників та захисниць України, Валерій Стернійчук привітав бійців та бійчинь і зауважив, що зараз кожен з нас певною мірою – захисник і захисниця.«У цей день ми разом з командою продовжуємо працювати і вже веземо чергову найбільшу партію авто для наших бійців. Впевнений, що з такими захисниками і захисницями перемога – вже близько. Головне – мужності, здоров'я і прагнення її здобути. Працюймо кожен на своєму фронті», – сказав нардеп.Відомо, що на фронт волонтери везуть сьогодні понад 10 автівок.