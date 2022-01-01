Коли відновлять очне навчання на Волині

Коли відновлять очне навчання на Волині
На Волині не планують продовжувати дистанційне навчання, яке запровадили в навчальних закладах області 10 жовтня.

У понеділок, 17 жовтня школи мають повернутися до офлайн навчання, – розповіла Суспільному керівниця обласного відділу освіти Людмила Плахотна.

З її слів, якщо не буде погіршення безпекової ситуації впродовж вихідних 15 та 16 жовтня, в управлінні освіти рекомендують повернутись до очної або змішаної форми навчання.

"Школи можуть повернутися до тієї форми навчання, яку визначили собі на початку нового навчального року", – каже Людмила Плахотна. Додає: 15 жовтня закладам, які мали шестиденний навчальний процес, ще рекомендовано проводити уроки дистанційно.

Як зазначила головна освітянка, рішення про ту чи іншу форму навчання може прийняти кожна територіальна громада окремо, керуючись загальними рекомендаціями.

Нагадаємо, що через ракетну небезпеку в усіх навчальних закладах області 10 жовтня скасували офлайн навчання. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко уточнив, що в дистанційному режимі усі заклади освіти працюватимуть включно до 14 жовтня.

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Теги: Луцьк, навчання, війна, Волинь
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