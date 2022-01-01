На Волині призупинять офлайн навчання у школах, – Погуляйко





Про це Юрій Погуляйко в телеграмі.



"Зважаючи на те, яким видався ранок для нашої держави, офлайн навчання у школах Волині сьогодні призупиняємо. У разі повітряної тривоги - пройдіть в безпечне місце", – зауважив він.



Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 жовтня, через масовані обстріли ворога очне навчання у школах Волині призупинять.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністраціїв телеграмі."Зважаючи на те, яким видався ранок для нашої держави, офлайн навчання у школах Волині сьогодні призупиняємо. У разі повітряної тривоги - пройдіть в безпечне місце", – зауважив він.

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