Росія вдарила по Львову: що відомо

Росія вдарила по Львову: що відомо
Вранці 10 жовтня ворог завдав удару по кількох українських містах. Зокрема про вибухи повідомляють на Львівщині. Зафіксовали вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, відповідні служби виїхали на місце.

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається.

Садовий сказав, що запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста залишилася без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.


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Теги: Росія, Львів, обстріли
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