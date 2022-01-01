Росія втратила у повномасштабній війні майже 63 тисяч вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 63 тисяч (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2495 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,

артилерійських систем – 1486 (+9) од,

РСЗВ – 353 (+5) од,

засоби ППО ‒ 181 (+1) од,

літаків – 267 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),

крилаті ракети ‒ 249 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати Росії у війні з Україною складають 63 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 63 тисяч (+370) осіб ліквідовано,танків ‒ 2495 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,артилерійських систем – 1486 (+9) од,РСЗВ – 353 (+5) од,засоби ППО ‒ 181 (+1) од,літаків – 267 (+1) од,гелікоптерів – 235 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),крилаті ракети ‒ 249 (+2),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,спеціальна техніка ‒ 136 (+0).Дані уточнюються.

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