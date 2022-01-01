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Росія втратила у повномасштабній війні майже 63 тисяч вояк

Росія втратила у повномасштабній війні майже 63 тисяч вояк
Втрати Росії у війні з Україною складають 63 тисяч військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 тисяч (+370) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2495 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
артилерійських систем – 1486 (+9) од,
РСЗВ – 353 (+5) од,
засоби ППО ‒ 181 (+1) од,
літаків – 267 (+1) од,
гелікоптерів – 235 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
крилаті ракети ‒ 249 (+2),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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