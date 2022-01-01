На Волині п'яний чоловік зарізав брата

На Камінь-Каширщині 9 жовтня трапився конфлікт між братами. Перебуваючи в стані сп’яніння, під час словесної перепалки, один з братів схопив кухонного ножа та завдав ним удару по іншому.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок цього 54-річний громадянин помер до приїзду швидкої. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.Причетного до вбивства затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України. Скоєне карається позбавленням волі до 15 років.