На Рівненщині повідомляють про вибухи
Сьогодні, 11:14
Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.
Про це йдеться у телеграм-каналі мера Рівного Олександра Третяка.
"Рівненщина. Вибухи.
Працює ППО", – написав міський голова.
Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях!
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Про це йдеться у телеграм-каналі мера Рівного Олександра Третяка.
"Рівненщина. Вибухи.
Працює ППО", – написав міський голова.
Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях!
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