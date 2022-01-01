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На Рівненщині повідомляють про вибухи

На Рівненщині повідомляють про вибухи
Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.

Про це йдеться у телеграм-каналі мера Рівного Олександра Третяка.

"Рівненщина. Вибухи.

Працює ППО", – написав міський голова.

Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях!

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Теги: Рівне, вибухи
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