На Рівненщині повідомляють про вибухи





Про це Олександра Третяка.



"Рівненщина. Вибухи.



Працює ППО", – написав міський голова.



Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.Про це йдеться у телеграм-каналі мера Рівного"Рівненщина. Вибухи.Працює ППО", – написав міський голова.

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