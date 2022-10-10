Лукашенко зустрічається з силовиками та військовими

Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками.



Про це повідомляє



Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.



Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.



10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.



Нагадаємо, що МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.



Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусі10 жовтня зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка.Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.Нагадаємо, що МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.Міністр оборони Литвипов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

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