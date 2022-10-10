Лукашенко зустрічається з силовиками та військовими
Сьогодні, 11:41
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка.
Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.
Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.
10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.
Нагадаємо, що МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка.
Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.
Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.
10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.
Нагадаємо, що МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.
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