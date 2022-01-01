Можливо, буде відключення від світла, водопостачання: Погуляйко звернувся до волинян. ВІДЕО

Можливо, буде відключення від світла, водопостачання: Погуляйко звернувся до волинян. ВІДЕО
Очільник Волинської області Юрій Погуляйко попередив волинян про можливі наслідки масованих російських так по українських областях.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Можливо, буде відключення від світла, водопостачання, але влада робить все для того, щоб цього не сталося", - сказав він, але попередив, що будь-які сценарії можливі через десятки "прильотів" в українських містах.

Він закликав усіх громадян не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях!

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Теги: Погуляйко, Волинь, обстріли, укриття
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