МОН закликає українські навчальні заклади перейти на дистанційний формат





Про це Сергій Шкарлет у своєму телеграмі.



"Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.



Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – зазначив він.



Зауважимо також, що сьогодні у школах Волині призупинили офлайн навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через масовані обстріли РФ Міністерство освіти і науки України закликає навчальні заклади перейти на дистанційний формат до 14 жовтня.Про це написав міністр освіти і науки Україниу своєму телеграмі."Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – зазначив він.Зауважимо також, що сьогодні

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