МОН закликає українські навчальні заклади перейти на дистанційний формат
Сьогодні, 11:52
Через масовані обстріли РФ Міністерство освіти і науки України закликає навчальні заклади перейти на дистанційний формат до 14 жовтня.
Про це написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграмі.
"Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.
Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – зазначив він.
Зауважимо також, що сьогодні у школах Волині призупинили офлайн навчання.
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Про це написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграмі.
"Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.
Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – зазначив він.
Зауважимо також, що сьогодні у школах Волині призупинили офлайн навчання.
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