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МОН закликає українські навчальні заклади перейти на дистанційний формат

МОН закликає українські навчальні заклади перейти на дистанційний формат
Через масовані обстріли РФ Міністерство освіти і науки України закликає навчальні заклади перейти на дистанційний формат до 14 жовтня.

Про це написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграмі.

"Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.

Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – зазначив він.

Зауважимо також, що сьогодні у школах Волині призупинили офлайн навчання.


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Теги: Дистанційне навчання, Шкарлет
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