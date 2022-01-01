На Волині «прильотів» не було, – Погуляйко





"Станом на 11.55 год. на Волині жодного прильоту чи вибухів не зафіксовано. Тим не менш сили ППО знаходяться в бойовій готовності", - повідомив очільник ВОДА Юрій Погуляйко.



Раніше він сказав, що



Обстрілів зазнали Запорізька, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Одеська області або ж їхні обласні центри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 жовтня, вся Україна потерпає від ракетних обстрілів Росіян."Станом на 11.55 год. на Волині жодного прильоту чи вибухів не зафіксовано. Тим не менш сили ППО знаходяться в бойовій готовності", - повідомив очільник ВОДА Юрій Погуляйко.Раніше він сказав, що можливо буде відключення від світла, водопостачання але влада робить все для того, щоб цього не сталося.Обстрілів зазнали Запорізька, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Одеська області або ж їхні обласні центри.

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