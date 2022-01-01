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З території Білорусі зафіксували удари «шахідами»

З території Білорусі зафіксували удари «шахідами»
З Білорусі та АР Крим росіяни випустили 17 безпілотників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет - інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Маляр наголосила, що крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

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Теги: Росія, Україна, війна
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