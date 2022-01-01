З території Білорусі зафіксували удари «шахідами»





Про це Ганна Маляр.



"Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет - інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Маляр наголосила, що крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим.



Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Білорусі та АР Крим росіяни випустили 17 безпілотників.Про це повідомила заступниця міністра оборони"Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет - інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Маляр наголосила, що крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим.Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію