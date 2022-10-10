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Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ

Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прокремлівське видання "РИА Новости".

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі.

Він заявив, що формування цього угруповання вже почалося: "Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання".

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Теги: Росія, Україна, війна
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