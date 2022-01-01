На Волині горіли житлові будинки

9 жовтня на території Волинської області трапилося 3 пожежі: горіли житлові будинки у Ковелі та Шацьку, а також господарська споруда на території Любешівської громади.Про це повідомляють у пресслужбі рятувальників.Повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку на вулиці 22 січня у Ковелі надійшло до Служби 101 о 09:13 9 жовтня. О 10:00 силами рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля горіння ліквідоване.Внаслідок пожежі, що виникла у кухні, знищена побутова техніка й хатні речі.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Увечері у смт Шацьк на вулиці Незалежності трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку.О 21:55 горіння ліквідували рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної служби смт Шацьк.Внаслідок пожежі знищена частина покрівлі й перекриття, причина загоряння встановлюється.9 жовтня рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Дольськ ліквідували пожежу в дерев'яній господарській споруді в селі Проходи Любешівської територіальної громади, що, за попередніми даними, трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, а у випадку виявлення пожежі викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.