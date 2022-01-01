На Волині горіли житлові будинки

На Волині горіли житлові будинки
9 жовтня на території Волинської області трапилося 3 пожежі: горіли житлові будинки у Ковелі та Шацьку, а також господарська споруда на території Любешівської громади.

Про це повідомляють у пресслужбі рятувальників.

Повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку на вулиці 22 січня у Ковелі надійшло до Служби 101 о 09:13 9 жовтня. О 10:00 силами рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля горіння ліквідоване.

Внаслідок пожежі, що виникла у кухні, знищена побутова техніка й хатні речі.

Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Увечері у смт Шацьк на вулиці Незалежності трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку.

О 21:55 горіння ліквідували рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної служби смт Шацьк.

Внаслідок пожежі знищена частина покрівлі й перекриття, причина загоряння встановлюється.
На Волині горіли житлові будинки

9 жовтня рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Дольськ ліквідували пожежу в дерев'яній господарській споруді в селі Проходи Любешівської територіальної громади, що, за попередніми даними, трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, а у випадку виявлення пожежі викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

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Теги: пожежа, Волинь
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