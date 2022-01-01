Що робити, щоб не залишитися без зв’язку

Що робити, щоб не залишитися без зв’язку
Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста може зникнути зв’язок.

Центр стратегічних комунікацій надав відповідні поради, як до цього підготуватися.

• Якщо він буде, але слабким, використовуйте полегшені версії додатків – наприклад, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють швидше навіть за умови гіршого доступу до Інтернету.

• Встановіть на смартфон додаток з мапами, які не потребують мережі. Наприклад, mapy.cz. Або увімкніть відповідну функцію на Google Maps. Додатки не завантажують автоматично потрібні карти — зробіть це заздалегідь самостійно.

• Якщо є можливість, користуйтесь запасним кнопковим телефоном. Він може працювати довше, ніж смартфон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: залишилися без зв'язку, поради, що робити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
Сьогодні, 13:40
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
Сьогодні, 13:17
Що робити, щоб не залишитися без зв’язку
Сьогодні, 13:00
Росія обстріляла Україну 83 високоточними ракетами Х-101, Х-555
Сьогодні, 12:37
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
19 серпень, 13:20
Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ
19 січень, 16:49
Що робити, якщо поруч знепритомніла людина: пояснення волинського лікаря. ВІДЕО Що робити, якщо поруч знепритомніла людина: пояснення волинського лікаря. ВІДЕО
19 січень, 12:25
Що таке вигорання і як його позбутися Що таке вигорання і як його позбутися
05 вересень, 03:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР
Сьогодні, 14:20
 0
Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок
Сьогодні, 14:15
 0
У Ковелі на тиждень закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 14:03
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
Сьогодні, 13:40
 0
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8