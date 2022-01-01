Що робити, щоб не залишитися без зв’язку





Центр стратегічних комунікацій надав відповідні



• Якщо він буде, але слабким, використовуйте полегшені версії додатків – наприклад, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють швидше навіть за умови гіршого доступу до Інтернету.



• Встановіть на смартфон додаток з мапами, які не потребують мережі. Наприклад, mapy.cz. Або увімкніть відповідну функцію на Google Maps. Додатки не завантажують автоматично потрібні карти — зробіть це заздалегідь самостійно.



• Якщо є можливість, користуйтесь запасним кнопковим телефоном. Він може працювати довше, ніж смартфон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста може зникнути зв’язок.Центр стратегічних комунікацій надав відповідні поради , як до цього підготуватися.• Якщо він буде, але слабким, використовуйте полегшені версії додатків – наприклад, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють швидше навіть за умови гіршого доступу до Інтернету.• Встановіть на смартфон додаток з мапами, які не потребують мережі. Наприклад, mapy.cz. Або увімкніть відповідну функцію на Google Maps. Додатки не завантажують автоматично потрібні карти — зробіть це заздалегідь самостійно.• Якщо є можливість, користуйтесь запасним кнопковим телефоном. Він може працювати довше, ніж смартфон.

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