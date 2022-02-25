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Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
Завтра, 11 жовтня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Відспівування відбудеться у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00.

Лучанин Мартинюк Олександр Ксенофонтович, 07.01.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 року до складу військової частини.

Помер 08.10.2022 від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Щирі співчуття рідним і близьким!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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