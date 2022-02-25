Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком

Олександром Мартинюком.



Про це Ігор Поліщук.



Відспівування відбудеться у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00.



Лучанин Мартинюк Олександр Ксенофонтович, 07.01.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 року до складу військової частини.



Помер 08.10.2022 від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Щирі співчуття рідним і близьким!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 11 жовтня, у Луцьку прощатимуться з ГероємПро це повідомив Луцький міський головаВідспівування відбудеться у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11:00.Лучанин Мартинюк Олександр Ксенофонтович, 07.01.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 року до складу військової частини.Помер 08.10.2022 від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Щирі співчуття рідним і близьким!

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