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Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок

Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

Про це йдеться в Телеграмі Дениса Шмигаля.

За його словами, головна мета російських воєнних злочинців - посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Він запевнив, що всі служби працюють на місцях і оперативно відновлюють інфраструктуру.

"Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві", - написав прем‘єр.

Шмигаль уточнив, що зараз частина областей через обстріли РФ знеструмлені. Утім, запевнив, що фахівці докладають всі зусилля, аби відновити подавання світла.

"Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст... Ми знали, з ким маємо справу й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!", - підсумував він.

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Теги: інфраструктура, Росія, знищення, обстріли
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