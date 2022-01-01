Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР





Про це



До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.



8 жовтня на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.



На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами “Калібр”.



Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.8 жовтня на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами “Калібр”.Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

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