Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук

Віктор Музичук.



Про це повідомив голова громади



Загибель спіткала Героя під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Віктора. Вічна пам'ять та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогоднішній тривожний день приніс іще одну трагічну звістку для Володимирської громади - загинув володимирчанинПро це повідомив голова громади Ігор Пальонка. Загибель спіткала Героя під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України.Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом.

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