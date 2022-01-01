Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
Сьогодні, 14:30
Сьогоднішній тривожний день приніс іще одну трагічну звістку для Володимирської громади - загинув володимирчанин Віктор Музичук.
Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
Загибель спіткала Героя під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Віктора. Вічна пам'ять та шана Герою!
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Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
Загибель спіткала Героя під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Віктора. Вічна пам'ять та шана Герою!
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