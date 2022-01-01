Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук

Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
Сьогоднішній тривожний день приніс іще одну трагічну звістку для Володимирської громади - загинув володимирчанин Віктор Музичук.

Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.

Загибель спіткала Героя під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Віктора. Вічна пам'ять та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Віктор Музичук, загинув, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник
Сьогодні, 14:39
Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
Сьогодні, 14:30
Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА
Сьогодні, 14:25
Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак
27 вересень, 17:00
Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО
26 травень, 00:22
Здетонувала вибухівка: на Миколаївщині загинув кулеметник з Волині Сергій Шульба Здетонувала вибухівка: на Миколаївщині загинув кулеметник з Волині Сергій Шульба
Сьогодні, 07:00
На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк На війні загинув військовий з Луцька Олександр Мартинюк
08 жовтень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Сьогодні, 15:41
 0
90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
 0
Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
Сьогодні, 15:26
 0
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
 0
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8