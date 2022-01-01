Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО





Про це повідомили на



Благодійний збір коштів, одним із співорганізаторів якого стало командування Волинської ОБрТрО, відбувався напередодні у Ковелі.



Під час цього заходу представники підрозділів тероборони передали в загальну скриньку заздалегідь зібрані кошти у сумі 312 тисяч гривень.



Гроші будуть витрачені на протезування кінцівок п’ятьом військовослужбовцям ЗСУ, які зазнали важких поранень під час відбиття агресії РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 300 тисяч гривень зібрали бійці тероборони Волині на протезування військовослужбовців ЗСУ, які втратили кінцівки під час бойових дій.Про це повідомили на сторінці 100-ї окремої бригади ТРО.Благодійний збір коштів, одним із співорганізаторів якого стало командування Волинської ОБрТрО, відбувався напередодні у Ковелі.Під час цього заходу представники підрозділів тероборони передали в загальну скриньку заздалегідь зібрані кошти у сумі 312 тисяч гривень.Гроші будуть витрачені на протезування кінцівок п’ятьом військовослужбовцям ЗСУ, які зазнали важких поранень під час відбиття агресії РФ.

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