У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня





Про це розповів секретар Запорізької міської ради



"Кількість людей, які загинули від рашистських атак по Запоріжжю, продовжує збільшуватися. 16 мирних загиблих та майже 100 мирних поранених лише за два останні дні. Ось таке воно, обличчя мерзенної країни-терориста, яка тільки й може, що вбивати сплячих цивільних людей", - заявив Куртєєв.



Секретар міськради уточнив, що станом на 11:00 відомо про 14 загиблих та 74 ранених від нічної атаки росіян по багатоповерховому будинку та приватному сектору в одному з районів міста 9 жовтня.



Також відомо про 2 загиблих та 23 поранених від нічного обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі 10 жовтня.



Куртєв додав, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають.



Секретар міськради також повідомив, що триває ліквідація наслідків нічних обстрілів міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 людей загинули та майже сотня отримали поранення у результаті ударів Росії по житлових кварталах Запоріжжя 9 та 10 жовтня.Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram."Кількість людей, які загинули від рашистських атак по Запоріжжю, продовжує збільшуватися. 16 мирних загиблих та майже 100 мирних поранених лише за два останні дні. Ось таке воно, обличчя мерзенної країни-терориста, яка тільки й може, що вбивати сплячих цивільних людей", - заявив Куртєєв.Секретар міськради уточнив, що станом на 11:00 відомо про 14 загиблих та 74 ранених від нічної атаки росіян по багатоповерховому будинку та приватному сектору в одному з районів міста 9 жовтня.Також відомо про 2 загиблих та 23 поранених від нічного обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі 10 жовтня.Куртєв додав, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають.Секретар міськради також повідомив, що триває ліквідація наслідків нічних обстрілів міста.

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