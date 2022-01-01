У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня

У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
16 людей загинули та майже сотня отримали поранення у результаті ударів Росії по житлових кварталах Запоріжжя 9 та 10 жовтня.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Кількість людей, які загинули від рашистських атак по Запоріжжю, продовжує збільшуватися. 16 мирних загиблих та майже 100 мирних поранених лише за два останні дні. Ось таке воно, обличчя мерзенної країни-терориста, яка тільки й може, що вбивати сплячих цивільних людей", - заявив Куртєєв.

Секретар міськради уточнив, що станом на 11:00 відомо про 14 загиблих та 74 ранених від нічної атаки росіян по багатоповерховому будинку та приватному сектору в одному з районів міста 9 жовтня.
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня

Також відомо про 2 загиблих та 23 поранених від нічного обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі 10 жовтня.

Куртєв додав, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Секретар міськради також повідомив, що триває ліквідація наслідків нічних обстрілів міста.
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня

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Теги: Запоріжжя, загиблі, обстріли, Росія
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