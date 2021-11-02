Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії

Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
В Офіс Президента України просять сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

Про це повідомив заступник керфівника ОПУ Кирило Тимошенко.

«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж», – написав він.

Комунальники, енергетики, рятувальники працюють по всій країні та ліквідовують наслідки ракетних ударів.

Наразі найскладніша ситуація у Львові, але роботи там вже тривають.

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Теги: електроенергія, Україна, економія
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