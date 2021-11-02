Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії





Про це Кирило Тимошенко.



«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж», – написав він.



Комунальники, енергетики, рятувальники працюють по всій країні та ліквідовують наслідки ракетних ударів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офіс Президента України просять сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.Про це повідомив заступник керфівника ОПУ«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж», – написав він.Комунальники, енергетики, рятувальники працюють по всій країні та ліквідовують наслідки ракетних ударів. Наразі найскладніша ситуація у Львові , але роботи там вже тривають.

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