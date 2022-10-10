Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня





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В Ощадбанку повідомили, що відділення працюють вибірково, там, де це дозволяє ситуація. Можливі зміни в графіку їх роботи. Банківські послуги безперебійно надаються через дистанційні канали Ощадбанку. Безготівкові розрахунки картками здійснюються без обмежень з боку Ощадбанку.



Приватбанк скоротив кількість відкритих відділень. Так, на 7 жовтня працювало 1117 відділень, а зранку 10 жовтня – 890 відділень. Окремо про закриття відділень пресслужба банку не повідомляла. У коментарі ЕП Приватбанк зазначив, що на 14:40 працює 654 відділення.



"Під час тривоги відділення зачинені та клієнти і працівники у укриттях. Зараз мережа відділень банку працює з дотриманням усіх норм безпеки та технічного забезпечення. Інформація про роботу відділень оновлюватиметься на сайті банку", – додали у пресслужбі банку. Збоїв в роботі онлайн-сервісів немає.



Райффайзен банк тимчасово призупинив роботу відділень банку по всій Україні через обстріли. Банк просить вирішувати фінансові питання в Raiffeisen Online та Raiffeisen Business Online, які працюють у звичайному режимі.



ПУМБ також заявив, що через підвищення ризику повітряних атак ворога та задля безпеки наших клієнтів та співробітників 10 жовтня 2022 року відділення ПУМБ по всій Україні працювати не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Банки повідомили про режим своєї роботи 10 жовтня після обстрілів території України: деякі мережі відділень працюють вибірково, деякі – повністю зачинені.Про це пише Економічна правда. повідомили, що відділення працюють вибірково, там, де це дозволяє ситуація. Можливі зміни в графіку їх роботи. Банківські послуги безперебійно надаються через дистанційні канали Ощадбанку. Безготівкові розрахунки картками здійснюються без обмежень з боку Ощадбанку.скоротив кількість відкритих відділень. Так, на 7 жовтня працювало 1117 відділень, а зранку 10 жовтня – 890 відділень. Окремо про закриття відділень пресслужба банку не повідомляла. У коментарі ЕП Приватбанк зазначив, що на 14:40 працює 654 відділення."Під час тривоги відділення зачинені та клієнти і працівники у укриттях. Зараз мережа відділень банку працює з дотриманням усіх норм безпеки та технічного забезпечення. Інформація про роботу відділень оновлюватиметься на сайті банку", – додали у пресслужбі банку. Збоїв в роботі онлайн-сервісів немає.тимчасово призупинив роботу відділень банку по всій Україні через обстріли. Банк просить вирішувати фінансові питання в Raiffeisen Online та Raiffeisen Business Online, які працюють у звичайному режимі.також заявив, що через підвищення ризику повітряних атак ворога та задля безпеки наших клієнтів та співробітників 10 жовтня 2022 року відділення ПУМБ по всій Україні працювати не будуть.

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