Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня

Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Банки повідомили про режим своєї роботи 10 жовтня після обстрілів території України: деякі мережі відділень працюють вибірково, деякі – повністю зачинені.

Про це пише Економічна правда.

В Ощадбанку повідомили, що відділення працюють вибірково, там, де це дозволяє ситуація. Можливі зміни в графіку їх роботи. Банківські послуги безперебійно надаються через дистанційні канали Ощадбанку. Безготівкові розрахунки картками здійснюються без обмежень з боку Ощадбанку.

Приватбанк скоротив кількість відкритих відділень. Так, на 7 жовтня працювало 1117 відділень, а зранку 10 жовтня – 890 відділень. Окремо про закриття відділень пресслужба банку не повідомляла. У коментарі ЕП Приватбанк зазначив, що на 14:40 працює 654 відділення.

"Під час тривоги відділення зачинені та клієнти і працівники у укриттях. Зараз мережа відділень банку працює з дотриманням усіх норм безпеки та технічного забезпечення. Інформація про роботу відділень оновлюватиметься на сайті банку", – додали у пресслужбі банку. Збоїв в роботі онлайн-сервісів немає.

Райффайзен банк тимчасово призупинив роботу відділень банку по всій Україні через обстріли. Банк просить вирішувати фінансові питання в Raiffeisen Online та Raiffeisen Business Online, які працюють у звичайному режимі.

ПУМБ також заявив, що через підвищення ризику повітряних атак ворога та задля безпеки наших клієнтів та співробітників 10 жовтня 2022 року відділення ПУМБ по всій Україні працювати не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: банки, робота, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Сьогодні, 15:41
90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
Сьогодні, 15:26
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Господарям на замітку: сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі у жовтні Господарям на замітку: сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі у жовтні
02 жовтень, 20:37
Деякі українці можуть залишитися без відпустки Деякі українці можуть залишитися без відпустки
09 липень, 03:42
Працевлаштування під час війни: назвали затребувані вакансії Працевлаштування під час війни: назвали затребувані вакансії
09 квітень, 00:30
З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
30 березень, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Сьогодні, 15:41
 0
90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
 0
Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
Сьогодні, 15:26
 0
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
 0
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8