90% Львова – без електропостачання та гарячої води





Про це



Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.



"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.



Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.



"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова - без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.Про це повідомляє Львівська міська рада.Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах."Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода."Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.

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