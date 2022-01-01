90% Львова – без електропостачання та гарячої води

90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова - без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.

"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.

"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.

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Теги: електроенергія, гаряча вода, Львів, ракетні удари
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