90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова - без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.
"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.
"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.
"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.
"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Сьогодні, 15:41
90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
Сьогодні, 15:26
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
Медіа