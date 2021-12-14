Призупинення офлайн навчання: як працюватимуть волинські виші





Цю інформацію Ірина Вахович та проректор ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик.



Приймаючи таке рішення у вищих навчальних закладах керувалися рекомендаціями Міністерства освіти України. Онлайн-лекції й семінари відбуватимуться протягом цього тижня. Продовжити таку форму навчання можуть на довший період.



"Весь університет сьогодні може працювати як в дистанційній, так і очній формі навчання достатньо ефективно. Тому в нас ніяких заперечень немає, інша справа, що дуже хочеться, щоб все було очно, в безпеці", – каже Ірина Вахович.



У ВНУ підготовлений наказ ректора про перехід на тиждень до дистанційного навчання.



"Є вказівка і про режим навчання, і зобов’язання всім учасникам освітнього процесу дбати про власну безпеку, у випадку сигналу "тривога" переривати навіть дистанційне навчання і переходити в укриття", – розповів Юрій Громик і додав: якщо все буде добре, то з 17 жовтня відновлять аудиторне навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два найбільших вищих навчальних заклади області, Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет з 10 жовтня переходять на дистанційну форму навчання.Цю інформацію Суспільному підтвердила ректорка ЛНТУта проректор ВНУ імені Лесі УкраїнкиПриймаючи таке рішення у вищих навчальних закладах керувалися рекомендаціями Міністерства освіти України. Онлайн-лекції й семінари відбуватимуться протягом цього тижня. Продовжити таку форму навчання можуть на довший період."Весь університет сьогодні може працювати як в дистанційній, так і очній формі навчання достатньо ефективно. Тому в нас ніяких заперечень немає, інша справа, що дуже хочеться, щоб все було очно, в безпеці", – каже Ірина Вахович.У ВНУ підготовлений наказ ректора про перехід на тиждень до дистанційного навчання."Є вказівка і про режим навчання, і зобов’язання всім учасникам освітнього процесу дбати про власну безпеку, у випадку сигналу "тривога" переривати навіть дистанційне навчання і переходити в укриття", – розповів Юрій Громик і додав: якщо все буде добре, то з 17 жовтня відновлять аудиторне навчання.

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