Німеччина відправляє Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM





Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини у Twitter, інформує



"Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає від Німеччини першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM найближчими тижнями.Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини у Twitter, інформує Цензор.НЕТ "Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України", - йдеться в повідомленні.

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