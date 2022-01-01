Німеччина відправляє Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM
Сьогодні, 16:10
Україна отримає від Німеччини першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM найближчими тижнями.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України", - йдеться в повідомленні.
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