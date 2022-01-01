Росіяни випустили 6 ракет по Хмельниччині: 3 збила ППО





Про це Сергій Гамалій.



"Ворог випустив 6 ракет по території нашої області. 3 ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами). Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Завдяки оперативному реагуванню наших служб електропостачання уже частково відновлено. Плануємо, що до кінця дня зможемо повністю відновити нормальний режим роботи усіх мереж", - йдеться в повідомленні.



Гамалій зазаначив, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні, 10 жовтня, під час масованої атаки вдарила 6 ракетами по території Хмельницької області Про це повідомив голова Хмельницької ОВА"Ворог випустив 6 ракет по території нашої області. 3 ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами). Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Завдяки оперативному реагуванню наших служб електропостачання уже частково відновлено. Плануємо, що до кінця дня зможемо повністю відновити нормальний режим роботи усіх мереж", - йдеться в повідомленні.Гамалій зазаначив, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію