Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, – Подоляк
Сьогодні, 16:50
Ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув військовий з Волині Юрій Коляда
Сьогодні, 17:20
Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, – Подоляк
Сьогодні, 16:50
«Збираємо на помсту»: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Сьогодні, 16:31
Медіа