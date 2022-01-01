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Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, – Подоляк

Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, – Подоляк
Ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

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Теги: Росія, Україна, війна
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