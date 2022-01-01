Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, – Подоляк





Про це повідомляє Михайла Подоляка у Twitter.



"Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президентау Twitter."Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ . Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

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