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«Збираємо на помсту»: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе

«Збираємо на помсту»: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Сергій Притула і Сергій Стерненко збирають гроші на українські дрони-камікадзе.

Про це Сергій Притула написав у фейсбуці.

"Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже!" – йдеться у дописі.

Відкрито збір грошей на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень.

"Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", – написав Стерненко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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