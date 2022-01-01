«Збираємо на помсту»: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе

Сергій Притула і Сергій Стерненко збирають гроші на українські дрони-камікадзе.



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"Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже!" – йдеться у дописі.



Відкрито збір грошей на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень.



"Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", – написав Стерненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! збирають гроші на українські дрони-камікадзе.Про це Сергій Притула написав у фейсбуці."Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже!" – йдеться у дописі.Відкрито збір грошей на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень."Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", – написав Стерненко.

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