Наймасовіший обстріл України: відомо про 87 травмованих та 11 загиблих
Сьогодні, 17:10
Внаслідок ранкових ударів по Україні 10 жовтня постраждали 87 осіб, загинули щонайменше 11 людей.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам'ять усім загиблим", - йдеться в повідомленні.
Наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.
На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.
"Залишити мирних людей без електропостачання, води, тепла та зв’язку – це черговий доказ підлості Росії. Поки українські захисники впевнено проганяють ворога з наших земель, вони підступно б’ють по критичній інфраструктурі, школах, житлових будинках та дитячих майданчиках", - наголошують у поліції.
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Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам'ять усім загиблим", - йдеться в повідомленні.
Наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.
На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.
"Залишити мирних людей без електропостачання, води, тепла та зв’язку – це черговий доказ підлості Росії. Поки українські захисники впевнено проганяють ворога з наших земель, вони підступно б’ють по критичній інфраструктурі, школах, житлових будинках та дитячих майданчиках", - наголошують у поліції.
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