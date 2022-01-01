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Наймасовіший обстріл України: відомо про 87 травмованих та 11 загиблих

Наймасовіший обстріл України: відомо про 87 травмованих та 11 загиблих
Внаслідок ранкових ударів по Україні 10 жовтня постраждали 87 осіб, загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам'ять усім загиблим", - йдеться в повідомленні.

Наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.
Наймасовіший обстріл України: відомо про 87 травмованих та 11 загиблих

"Залишити мирних людей без електропостачання, води, тепла та зв’язку – це черговий доказ підлості Росії. Поки українські захисники впевнено проганяють ворога з наших земель, вони підступно б’ють по критичній інфраструктурі, школах, житлових будинках та дитячих майданчиках", - наголошують у поліції.
Наймасовіший обстріл України: відомо про 87 травмованих та 11 загиблих

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Теги: Росія, Україна, війна
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