На Харківщині загинув військовий з Волині Юрій Коляда
Сьогодні, 17:20
Сумна звістка накрила Затурцівську громаду. Ввійна забрала життя жителя села Затурці Коляди Юрія Васильовича.
Про це повідомляють у пресслужбі громади.
Герой боронив нашу країну на Харківщині. Про дату та час прощання представники громади повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія. Вічна пам'ять та шана Герою!
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Про це повідомляють у пресслужбі громади.
Герой боронив нашу країну на Харківщині. Про дату та час прощання представники громади повідомлять згодом.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія. Вічна пам'ять та шана Герою!
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