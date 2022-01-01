На Харківщині загинув військовий з Волині Юрій Коляда

На Харківщині загинув військовий з Волині Юрій Коляда
Сумна звістка накрила Затурцівську громаду. Ввійна забрала життя жителя села Затурці Коляди Юрія Васильовича.

Про це повідомляють у пресслужбі громади.

Герой боронив нашу країну на Харківщині. Про дату та час прощання представники громади повідомлять згодом.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія. Вічна пам'ять та шана Герою!

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Теги: загинув, військовий, Затурці, Юрій Коляда
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