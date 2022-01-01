На Харківщині загинув військовий з Волині Юрій Коляда

Коляди Юрія Васильовича.



Про це



Герой боронив нашу країну на Харківщині. Про дату та час прощання представники громади повідомлять згодом.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія. Вічна пам'ять та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка накрила Затурцівську громаду. Ввійна забрала життя жителя села ЗатурціПро це повідомляють у пресслужбі громади.Герой боронив нашу країну на Харківщині. Про дату та час прощання представники громади повідомлять згодом.

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