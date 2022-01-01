У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети





Про це Світлана Онищук.



"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", – заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС.



На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.



За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.



Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масових російських обстрілів по території України чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", – заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС.На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

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