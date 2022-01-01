У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети
Сьогодні, 17:50
Під час масових російських обстрілів по території України чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", – заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС.
На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.
За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.
Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", – заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС.
На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.
За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.
Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
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