У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети

У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети
Під час масових російських обстрілів по території України чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", – заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об’єкті працюють працівники ДСНС.

На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.

За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.

Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

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Теги: ТЕС, Бурштинська, обстріли
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