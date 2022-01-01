У місті на Волині буде відсутнє вуличне освітлення
Сьогодні, 18:20
10-го жовтня в Нововолинську до 5:00 буде відсутнє вуличне освітлення задля обмеження споживання електроенергії.
Про це пише БУГ.
Міський голова Борис Карпус також закликає нововолинців, з 17:00 до 22:00 скоротити використання енерговитратних приладів в оселях (електроплити, мікрохвильовки, електрочайники та інше).
Зазначимо, що це допоможе Україні відновити роботу енергосистеми після ранкових ракетних обстрілів.
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Про це пише БУГ.
Міський голова Борис Карпус також закликає нововолинців, з 17:00 до 22:00 скоротити використання енерговитратних приладів в оселях (електроплити, мікрохвильовки, електрочайники та інше).
Зазначимо, що це допоможе Україні відновити роботу енергосистеми після ранкових ракетних обстрілів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
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