У місті на Волині буде відсутнє вуличне освітлення





Про це пише



Міський голова Борис Карпус також закликає нововолинців, з 17:00 до 22:00 скоротити використання енерговитратних приладів в оселях (електроплити, мікрохвильовки, електрочайники та інше).



Зазначимо, що це допоможе Україні відновити роботу енергосистеми після ранкових ракетних обстрілів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-го жовтня в Нововолинську до 5:00 буде відсутнє вуличне освітлення задля обмеження споживання електроенергії.Про це пише БУГ Міський головатакож закликає нововолинців, з 17:00 до 22:00 скоротити використання енерговитратних приладів в оселях (електроплити, мікрохвильовки, електрочайники та інше).Зазначимо, що це допоможе Україні відновити роботу енергосистеми після ранкових ракетних обстрілів.

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