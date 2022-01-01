Вуличне освітлення у Луцьку працюватиме в обмеженому режимі





Про це розповів Валерій Мазін.



З його слів, зазвичай в Луцьку освітлення працює за графіком, де з початку сутінок і до 23:00 працюють 100 % ліхтарів, а з 23:00 до 5:00 – 50 %. З вечора 10 жовтня до ранку 11 жовтня вуличне освітлення в місті працюватиме в нічному режимі для полегшення навантаження на електромережі.



Як розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, зовнішнє освітлення увімкнуть в зменшеному режимі для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання в країні. Також посадовець додав: лучан просять за можливості зменшити споживання електрики ввечері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині з 10 на 11 жовтня вуличне освітлення працюватиме в "нічному режимі", де вмикатимуть половину від усіх ліхтарів у місті.Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцьксвітло"З його слів, зазвичай в Луцьку освітлення працює за графіком, де з початку сутінок і до 23:00 працюють 100 % ліхтарів, а з 23:00 до 5:00 – 50 %. З вечора 10 жовтня до ранку 11 жовтня вуличне освітлення в місті працюватиме в нічному режимі для полегшення навантаження на електромережі.Як розповів Луцький міський головазовнішнє освітлення увімкнуть в зменшеному режимі для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання в країні. Також посадовець додав: лучан просять за можливості зменшити споживання електрики ввечері.

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