Вуличне освітлення у Луцьку працюватиме в обмеженому режимі
Сьогодні, 18:41
В обласному центрі Волині з 10 на 11 жовтня вуличне освітлення працюватиме в "нічному режимі", де вмикатимуть половину від усіх ліхтарів у місті.
Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін.
З його слів, зазвичай в Луцьку освітлення працює за графіком, де з початку сутінок і до 23:00 працюють 100 % ліхтарів, а з 23:00 до 5:00 – 50 %. З вечора 10 жовтня до ранку 11 жовтня вуличне освітлення в місті працюватиме в нічному режимі для полегшення навантаження на електромережі.
Як розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, зовнішнє освітлення увімкнуть в зменшеному режимі для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання в країні. Також посадовець додав: лучан просять за можливості зменшити споживання електрики ввечері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін.
З його слів, зазвичай в Луцьку освітлення працює за графіком, де з початку сутінок і до 23:00 працюють 100 % ліхтарів, а з 23:00 до 5:00 – 50 %. З вечора 10 жовтня до ранку 11 жовтня вуличне освітлення в місті працюватиме в нічному режимі для полегшення навантаження на електромережі.
Як розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, зовнішнє освітлення увімкнуть в зменшеному режимі для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання в країні. Також посадовець додав: лучан просять за можливості зменшити споживання електрики ввечері.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ оголосила в розшук Мєдвєдєва
Сьогодні, 18:45
Вуличне освітлення у Луцьку працюватиме в обмеженому режимі
Сьогодні, 18:41
У місті на Волині буде відсутнє вуличне освітлення
Сьогодні, 18:20
У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети
Сьогодні, 17:50
Дитсадки у Луцькій громаді працюватимуть у звичному режимі
Сьогодні, 17:30
Медіа