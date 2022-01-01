Україна припиняє експорт електроенергії





Про це



"Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.



Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.



Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.



Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - пояснили в Міненерго.



"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України."Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - пояснили в Міненерго."Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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