Погода у Луцьку на завтра, 11 жовтня

Небо у Луцьку 11 жовтня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3°С до 16°С.Народний прогноз погоди: 11 жовтня відзначається день пам'яті Іллі Муромця. В Англії існує повір'я, нібито саме в цей день диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з'їсть, буде споганений. Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці на дворі його багато налипло – бути сухій, сонячній погоді.