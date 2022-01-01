Погода у Луцьку на завтра, 11 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 11 жовтня
Небо у Луцьку 11 жовтня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3°С до 16°С.

Народний прогноз погоди: 11 жовтня відзначається день пам'яті Іллі Муромця. В Англії існує повір'я, нібито саме в цей день диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з'їсть, буде споганений. Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці на дворі його багато налипло – бути сухій, сонячній погоді.

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Теги: погода, Луцьк
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