У Києві, ховаючись від ракетних ударів, люди співали пісні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:24
У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, люди, ховалися від ракетних ударів у метро.
Щоб підняти бойовий дух, вони співали пісні, пише Українська правда.
Кияни виконували "Весна іде, красу несе", "Як тебе не любити, Києве мій" тощо.
Люди співали у той час, як росіяни наносили удари по різних районах міста.
Педагоги столичної школи № 321 поділилися відео, на якому діти в укритті співають гімн України.
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Щоб підняти бойовий дух, вони співали пісні, пише Українська правда.
Кияни виконували "Весна іде, красу несе", "Як тебе не любити, Києве мій" тощо.
Люди співали у той час, як росіяни наносили удари по різних районах міста.
Педагоги столичної школи № 321 поділилися відео, на якому діти в укритті співають гімн України.
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