У Києві, ховаючись від ракетних ударів, люди співали пісні. ВІДЕО

У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, люди, ховалися від ракетних ударів у метро.Щоб підняти бойовий дух, вони співали пісні, пише Українська правда.Кияни виконували "Весна іде, красу несе", "Як тебе не любити, Києве мій" тощо.Люди співали у той час, як росіяни наносили удари по різних районах міста.Педагоги столичної школи № 321 поділилися відео, на якому діти в укритті співають гімн України.