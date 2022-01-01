Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України

Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України
У середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін.

Це уже шосте засідання у форматі "Рамштайн". Про це йдеться на сайті Міноборони США, - пише ТСН.

"Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль з планування", - повідомили у Пентагоні.

Зазначається, 12 жовтня під час перебування в Брюсселі до міністра Остіна приєднається голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, щоб провести особисту зустріч контактної групи з питань оборони України.

"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств із майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити тривалу війну Росії в Україні та подальшу тісну координацію, щоб забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", - додали у Міноборони США.

Що відомо про майбутнє засідання "Рамштайну"
Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн" збереться 12-13 жовтня у Брюсселі. Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла раніше, що на цій зустрічі також можуть обговорити заявку України на членство до Альянсу. Яке озброєння західні партнери та США можуть передати Україні за підсумками зустрічі - наразі невідомо.

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Теги: Україна, світ, оборона, Європа, НАТО, війна, росія, тероризм, аресія
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