На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині

На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
Захищаючи свободу та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з Волині.

Про це повідомляють на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині, нещадний російський окупант забрав життя мужнього воїна України – сина, чоловіка, батька шістьох дітей -
Євгена Михайловича Головчака, 21.01.1986 року народження, жителя села Криничне.

Загиблому було лише 36 років…

У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу.

Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, загибель, Колки, Криничне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
Сьогодні, 22:56
Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України
Сьогодні, 22:26
На війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:36
У Києві, ховаючись від ракетних ударів, люди співали пісні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На війні з Росією загинули два воїни з Волині На війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:36
На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка
24 вересень, 18:12
Підтвердили загибель ще 4 волинян на війні із Росією Підтвердили загибель ще 4 волинян на війні із Росією
25 травень, 22:14
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
29 березень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
Сьогодні, 22:56
 0
Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України
Сьогодні, 22:26
 0
На війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:36
 0
У Києві, ховаючись від ракетних ударів, люди співали пісні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:24
 0
Погода у Луцьку на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8