На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині





Про це повідомляють на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.



Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині, нещадний російський окупант забрав життя мужнього воїна України – сина, чоловіка, батька шістьох дітей -

Євгена Михайловича Головчака, 21.01.1986 року народження, жителя села Криничне.



Загиблому було лише 36 років…



У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу.



Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи свободу та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з Волині.Про це повідомляють на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині, нещадний російський окупант забрав життя мужнього воїна України – сина, чоловіка, батька шістьох дітей -, 21.01.1986 року народження, жителя села Криничне.Загиблому було лише 36 років…У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу.Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого.

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