На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
Сьогодні, 22:56
Захищаючи свободу та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з Волині.
Про це повідомляють на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині, нещадний російський окупант забрав життя мужнього воїна України – сина, чоловіка, батька шістьох дітей -
Євгена Михайловича Головчака, 21.01.1986 року народження, жителя села Криничне.
Загиблому було лише 36 років…
У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу.
Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого.
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Про це повідомляють на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині, нещадний російський окупант забрав життя мужнього воїна України – сина, чоловіка, батька шістьох дітей -
Євгена Михайловича Головчака, 21.01.1986 року народження, жителя села Криничне.
Загиблому було лише 36 років…
У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу.
Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого.
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