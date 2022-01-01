11 жовтня на Волині: гортаючи календар

11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження начальник служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук та волейболістка Анна Довгополюк (на фото).

Також день народження святкує фотограф Ігор Диня.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

За православним календарем, 11 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали В’ячеславами.

Сьогодні увесь світ відзначає Міжнародний день дівчат (International Day of the Girl), який 2011 року проголосила Генеральна АсамблеяООН.

Цього дня у 1906 році народився український кінорежисер Ігор Савченко (1906-1950). Він є автором творів «Дума про козака Голоту», «Вершники», «Богдан Хмельницький», «Тарас Шевченко» (закінчений учнями режисера після його смерті у 1951).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Донати на помсту: добрі новини від ВолиньPost за 10 жовтня
10 жовтень, 23:35
На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
10 жовтень, 22:56
Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України
10 жовтень, 22:26
На війні з Росією загинули два воїни з Волині
10 жовтень, 21:36
Схожі новини
7 жовтня на Волині: гортаючи календар 7 жовтня на Волині: гортаючи календар
07 жовтень, 00:00
5 жовтня на Волині: гортаючи календар 5 жовтня на Волині: гортаючи календар
05 жовтень, 00:00
1 жовтня на Волині: гортаючи календар 1 жовтня на Волині: гортаючи календар
01 жовтень, 00:00
29 вересня на Волині: гортаючи календар 29 вересня на Волині: гортаючи календар
29 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Донати на помсту: добрі новини від ВолиньPost за 10 жовтня
10 жовтень, 23:35
 0
На Харківщині, захищаючи Україну, загинув багатодітний батько з Волині
10 жовтень, 22:56
 0
Відбудеться чергове засідання «Рамштайн» з питань оборони України
10 жовтень, 22:26
 0
На війні з Росією загинули два воїни з Волині
10 жовтень, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8