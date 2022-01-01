Залужний опублікував схему ранкових ударів ворога по Україні

Залужний опублікував схему ранкових ударів ворога по Україні
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав схему завдання Росією масованих ударів по території України 10 жовтня.

Внаслідок ракетних ударів у різних містах загинули 11 і травмовані 89 людей, - йдеться на сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.

Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.

"Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів. Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму. Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!" - написав Валерій Залужний.


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Теги: війна, обстріли, Валерій Залужний
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