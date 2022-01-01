Залужний опублікував схему ранкових ударів ворога по Україні
Сьогодні, 01:15
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав схему завдання Росією масованих ударів по території України 10 жовтня.
Внаслідок ракетних ударів у різних містах загинули 11 і травмовані 89 людей, - йдеться на сторінці Головнокомандувача ЗСУ.
Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.
Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.
"Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів. Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму. Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!" - написав Валерій Залужний.
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Внаслідок ракетних ударів у різних містах загинули 11 і травмовані 89 людей, - йдеться на сторінці Головнокомандувача ЗСУ.
Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.
Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.
"Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів. Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму. Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!" - написав Валерій Залужний.
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