Донати на помсту: добрі новини від ВолиньPost за 10 жовтня

Росіяни продовжують цинічно вбивати. День, коли стрічка новин переповнена повідомленнями про масовані ракетні удари, складно назвати добрим. Та щось позитивне у ньому таки є. Блискавична робота ППО, меми про «Міст Кличка» із «Азовсталі» і величезна сума, яку зібрали українці та українки на помсту ворогові!У постійній рубриці традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня,Втрати Росії у війні з Україною складають 63 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 63 тисяч (+370) осіб,танків ‒ 2495 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,артилерійських систем – 1486 (+9) од,РСЗВ – 353 (+5) од,засобів ППО ‒ 181 (+1) од,літаків – 267 (+1) од,гелікоптерів – 235 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),крилатих ракет ‒ 249 (+2),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 136 (+0)."Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - повідомив голова Рівненської ОВАБлагодійний збір коштів, одним із співорганізаторів якого стало командування Волинської ОБрТрО, відбувався напередодні у Ковелі.Під час цього заходу представники підрозділів тероборони передали в загальну скриньку заздалегідь зібрані кошти у сумі 312 тисяч гривень.Гроші будуть витрачені на протезування кінцівок п’ятьом військовослужбовцям ЗСУ, які зазнали важких поранень під час відбиття агресії РФ.ППО знищила 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них - 10 типу "камікадзе"). Дякуємо ЗСУ!"Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України", - повідомляє Міністерство оборони Німеччини."Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували зрозпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже!" – йдеться у дописіВідкрито збір грошей на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень."Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", – написав Стерненко.