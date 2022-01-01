ППО знищила 56 російських ракет 10 жовтня

ППО знищила 56 російських ракет 10 жовтня
Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України 84 високоточні ракети.

Про це інформують у Генштабі.

Станом на зараз відомо, що РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".

ППО знищили 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу "камікадзе").

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Теги: обстріли, Росія, Україна, війна, ППО
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