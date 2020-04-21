2 тисячі євро хабаря пропонував волинським прикордонникам ухилянт, аби потрапити до Польщі

Учора в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» прикордонники Волинського загону виявили в одного з пасажирів підроблені документи та задокументували факт надання ним неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.46-річний чоловік слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм». На прикордонний контроль, як підтвердження права виїзду за кордон в умовах воєнного стану, він надав довідку про непридатність до військової служби. Під час перевірки документа, прикордонники виявили ознаки його підробки. Крім того, правоохоронці встановили, що цьому громадянину довідка у зазначеному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не видавалася.Отримавши відмову у пропуску через державний кордон, чоловік спробував підкупити охоронців кордону, запропонувавши 2 000 євро хабаря. Від неправомірної вигоди прикордонний наряд відмовився.За цим фактом співробітники внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону надіслали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».Прикордонники передали ухилянта-хабародавця співробітникам Нацполіції.Чоловіку також доведеться відповідати й за використання підроблених документів під час перетину кордону.