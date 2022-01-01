На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник





Про це Віталій Коваль.



"Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.



Росія продовжує обстрілювати українські міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 жовтня, на Рівненщині чули вибухи. Згодом зазначили, що працює наша ППО.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині

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