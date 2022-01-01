На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник
Сьогодні, 14:39
Сьогодні, 10 жовтня, на Рівненщині чули вибухи. Згодом зазначили, що працює наша ППО.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.
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