 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник

На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник
Сьогодні, 10 жовтня, на Рівненщині чули вибухи. Згодом зазначили, що працює наша ППО.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Об 11:08 повідомили про вибухи на Рівненщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР
Сьогодні, 14:20
Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок
Сьогодні, 14:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
Сьогодні, 13:40
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
Сьогодні, 13:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Рівненщині ЗСУ збили дві ракети та безпілотник
Сьогодні, 14:39
Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
Сьогодні, 14:30
Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР Ракетні удари по українській інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – ГУР
Сьогодні, 14:20
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Мартинюком
Сьогодні, 13:40
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
Сьогодні, 13:17
Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ
Сьогодні, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відділення низки банків не працюватимуть 10 жовтня
Сьогодні, 15:41
 0
90% Львова – без електропостачання та гарячої води
Сьогодні, 15:35
 0
Сьогодні українців просять обмежити споживання електроенергії
Сьогодні, 15:26
 0
У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
Сьогодні, 15:13
 0
Волинські тероборонівці зібрали на протези військовим понад 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8