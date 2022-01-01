Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА

Юрій Погуляйко порадив волинянам підготувати запаси води, ліків та портативні зарядні пристрої після масованих ударів Росії по різних областях України.



Про це він



"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, завжди йдіть в укриття та зберігайте спокій", - сказав він.



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"Влада області усіх рівнів - на робочих місцях і робить все, аби не допустити критичних наслідків. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - сказав Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник ОВАпорадив волинянам підготувати запаси води, ліків та портативні зарядні пристрої після масованих ударів Росії по різних областях України.Про це він заявив у своєму відеозверненні до волинян."Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, завжди йдіть в укриття та зберігайте спокій", - сказав він.Усі навчальні заклади припиняють освітній процес офлайн до 14 жовтня і працюють у дистанційному режимі."Влада області усіх рівнів - на робочих місцях і робить все, аби не допустити критичних наслідків. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - сказав Погуляйко.

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