Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА
Сьогодні, 14:25
Очільник ОВА Юрій Погуляйко порадив волинянам підготувати запаси води, ліків та портативні зарядні пристрої після масованих ударів Росії по різних областях України.
Про це він заявив у своєму відеозверненні до волинян.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, завжди йдіть в укриття та зберігайте спокій", - сказав він.
Усі навчальні заклади припиняють освітній процес офлайн до 14 жовтня і працюють у дистанційному режимі.
"Влада області усіх рівнів - на робочих місцях і робить все, аби не допустити критичних наслідків. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - сказав Погуляйко.
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Про це він заявив у своєму відеозверненні до волинян.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, завжди йдіть в укриття та зберігайте спокій", - сказав він.
Усі навчальні заклади припиняють освітній процес офлайн до 14 жовтня і працюють у дистанційному режимі.
"Влада області усіх рівнів - на робочих місцях і робить все, аби не допустити критичних наслідків. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - сказав Погуляйко.
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